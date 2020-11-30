На Репина при реставрации исторического здания повредили его фасад

Прокуратура заинтересовалась инцидентом и уже возбудила уголовное дело.

В Санкт-Петербурге при реставрации Дома М.М. Соловейчика был поврежден его фасад. Прокуратура Василеостровского района возбудила уголовное дело и уже приступила к выяснению обстоятельств инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, который находится на улице Репина. Работы не были согласованы с компетентными органами власти, в результате были нанесены повреждения фасаду здания.

Сотрудники прокуратуры согласились с тем, что имело место нарушение требований сохранения культурного наследия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отреставрировали фасады учебного корпуса РГИСИ на Моховой. Ремонтные внешние работы проходили в здании впервые с начала строительства в 1899 году.