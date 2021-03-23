Ленобласть получит более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса

Препарата может не хватить на всех желающих. Фото: pixabay

Препарата может не хватить на всех желающих. Фото: pixabay

Их привезут в регион до 20 апреля.

Власти Ленинградской области заявили, что до 20 апреля 2021 года в регион доставят более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что четыре тысяч доз препарата «Спутник V» уже доставлены в Ленобласти. До этого власти говорили о том, что запас вакцин практически исчерпан.

Напоминаем, что в области прививку от инфекции сделали 61,5 тысяч человек, полный цикл завершили 37,2 тысячи граждан. В Ленобласти зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заражения коронавирусом, летальных исходов – 867.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин сделал прививку от коронавируса. Президент чувствует себя нормально и планирует завтра заниматься привычными делами.