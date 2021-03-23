Ленобласть получит более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса

Ленобласть получит более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса
Препарата может не хватить на всех желающих. Фото: pixabay

Их привезут в регион до 20 апреля.

Власти Ленинградской области заявили, что до 20 апреля 2021 года в регион доставят более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что четыре тысяч доз препарата «Спутник V» уже доставлены в Ленобласти. До этого власти говорили о том, что запас вакцин практически исчерпан.

Напоминаем, что в области прививку от инфекции сделали 61,5 тысяч человек, полный цикл завершили 37,2 тысячи граждан. В Ленобласти зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заражения коронавирусом, летальных исходов – 867.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин сделал прививку от коронавируса. Президент чувствует себя нормально и планирует завтра заниматься привычными делами.

вакцина ленинградская область пандемия Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певица Зара выступит в Выборге за 1 млн рублей
«Спутник V» могут одобрить в странах ЕС уже через полтора месяца
Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter
Собчак считает, что только плохой журналист не хотел бы взять интервью у ...
В Петербурге выросло число госпитализаций коронавирусных пациентов
Голикова объяснила, почему в России не вводили второй локдаун
Ленобласть получит более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетней в Хибинах