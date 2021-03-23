Путин сделал прививку от коронавируса

Президент чувствует себя нормально и планирует завтра заниматься привычными делами.

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом сегодня вечером, 23 марта, заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Известно, что Путин чувствует себя после вакцинации хорошо. Он уверен, что уже завтра, 24 марта, сможет вернуться к привычным делам.

«Завтра у него полноценный рабочий день»,

— рассказал Песков.

Напоминаем, что президент не стал прививаться публично. Он также не называет препарат, который использовали при вакцинации. Песков добавляет, что все отечественные вакцины хорошие и Путин не хочет быть рекламой одной из них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле объяснили, почему Путин не будет прививаться от COVID-19 публично.