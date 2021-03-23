В Кремле объяснили, почему Путин не будет прививаться от COVID-19 публично

В Кремле объяснили, почему Путин не будет прививаться от COVID-19 публично
Российский лидер не сторонник излишней публичность. Фото: сайт президента РФ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не намерен прививаться от коронавируса на камеру.

По словам представителя Кремля, президент и без того делает многое для продвижения отечественных прививок и самой идеи вакцинироваться против коронавирусной инфекции, поэтому необходимости в фото- и видеодокументации процедуры нет.

Напомним, что в понедельник, 22 марта, Путин заявил, что во вторник намерен сделать прививку от COVID-19. Политик при этом не уточнил, каким именно препаратом он планирует вакцинироваться, однако точно известно, что это будет одна из трех российских разработок: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Сразу после процедуры он вернется к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минувшие выходные Путин и Шойгу отправились в сибирскую тайгу.

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