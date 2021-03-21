Кремль опубликовал кадры, как Путин катает Шойгу по тайге

Кремль опубликовал кадры, как Путин катает Шойгу по тайге
Путин и Шойгу отдыхают в тайге. Фото: сайт президента РФ

Пресс-служба президента России показала кадры Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге, куда политики отправились на выходные отдыхать.

На этой неделе Путин сообщил, что отправится на выходные в тайгу, чтобы «немного отдохнуть». На опубликованных кадрах видно, как одетые в одинаковые теплые костюмы Путин и Шойгу катаются на вездеходе, президент при этом сидит за рулем. Также они погуляли по лесу и пообедали на свежем воздухе.

Путин и Шойгу отдыхают в тайге. Фото: сайт президента РФ
Путин и Шойгу отдыхают в тайге. Фото: сайт президента РФ

Кроме того, министр обороны показал главе государства свою мастерскую по обработке сухих деревьев, в которой он занимается вырезанием поделок.

Путин и Шойгу отдыхают в тайге. Фото: сайт президента РФ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал возвращение Крыма результатом укрепления России.

владимир путин сергей шойгу тайга


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургском лофте «Этажи» задержали около 20 участников ...
Кремль опубликовал кадры, как Путин катает Шойгу по тайге
Путин назвал возвращение Крыма результатом укрепления России
При взрыве самогонного аппарата в Колпино пострадали ребенок и трое взрослых
Мать выпавшего из окна в Петербурге ребенка стала фигурантом уголовного дела
Гендиректора «Петростроя» задержали в Пулково, откуда он хотел ...
Глинка, Мусоргский и Бородин: оркестр штаба представит в Петербурге ...
В понедельник петербуржцев вновь ждут снег и метель