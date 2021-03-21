Кремль опубликовал кадры, как Путин катает Шойгу по тайге

Пресс-служба президента России показала кадры Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге, куда политики отправились на выходные отдыхать.

На этой неделе Путин сообщил, что отправится на выходные в тайгу, чтобы «немного отдохнуть». На опубликованных кадрах видно, как одетые в одинаковые теплые костюмы Путин и Шойгу катаются на вездеходе, президент при этом сидит за рулем. Также они погуляли по лесу и пообедали на свежем воздухе.

Кроме того, министр обороны показал главе государства свою мастерскую по обработке сухих деревьев, в которой он занимается вырезанием поделок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал возвращение Крыма результатом укрепления России.