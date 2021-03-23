Букмекеры не считают, что у Манижы есть шанс победить на «Евровидении»

Аналитики считают, что шансы на первое место есть у певицы из Мальты.

Букмекеры рассказали, кто может победить на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме уже в этом мае. Прогнозы опубликованы на сайте Eurovisionworld.

На первом месте может оказаться певица из Мальты, второе и третье должны достаться артистам из Швейцарии и Франции, считают эксперты. Манижа, согласно мнению букмекеров, претендует разве что на 13-е место.

Напоминаем, что участница от России поедет с ней «Russian Woman», которая стала причиной для травли артистки. Некоторые посчитали, что на конкурс должен был ехать другой человек с более удачной композицией. Сама Манижа старается не обращать внимание на хейтеров и даже высмеивает их в своих роликах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следственный комитет рассмотрит жалобу на песню Манижи, выступающей на «Евровидении» от России.