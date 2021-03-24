На Светлановском пьяный водитель врезался в забор

Бдительные прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов, так что водителя ждет наказание.

Петербуржцы рассказали о пьяном ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта. Пост о происшествии появился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на Светлановском проспекте. По предварительным данным, за рулем легковушки сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он, не справившись с управлением, врезался в забор. Бдительные горожане тут же вызвали сотрудников ОГИБДД, так что водителя ждет наказание.

«Теперь лишение в/у на 1,5-2 года, штраф 30000 рублей, оплата спецстоянки, ремонт автомобиля после ДТП и вероятный иск от коммунальных служб за поврежденный забор», — написали в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Уральской в ДТП попал полицейский УАЗ.