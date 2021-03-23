На Уральской в ДТП попал полицейский УАЗ

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Виновником аварии, по предварительным данным, был водитель легковушки.

В Василеостровском районе сегодня, 23 марта, произошла авария с участием полицейского УАЗ. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Уральской улице. По предварительным данным, там легковой автомобиль не уступил полицейскому УАЗ Патриоту. В итоге был затруднен проезд. Непонятно, пострадал ли кто-нибудь и каково состояние машин.

«Гнилое место. Едешь и все время ждешь резкого идиота из этих выездов с моек и автолавок. Навидался»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Дыбенко» заметили дерущихся водителей. Причиной для конфликта мог стать неудачный маневр на дороге.