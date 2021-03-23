У «Дыбенко» заметили дерущихся водителей

В результате драки, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате драки, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Причиной для конфликта мог стать неудачный маневр на дороге.

У станции метро «Дыбенко» сегодня, 23 марта, произошла драка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Участниками конфликта стали водитель легковушки и маршрутки. По предварительным данным, один подрезал другого, после чего мужчины покинули транспортные средства и накинулись друг на друга. Непонятно, чем закончилась потасовка и есть ли пострадавшие.

«Они просто решили помириться и обнялись»,

— шутят пользователи, которым драка не показалась ожесточенной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцу дали условный срок за драку с полицией на митинге 23 января. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.