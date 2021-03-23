Петербуржцу дали условный срок за драку с полицией на митинге 23 января

В Северной столице суд огласил приговор в отношении петербуржца Андрея Ломова, подравшегося с силовиками во время митинга оппозиции 23 января.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, все произошло в ходе несогласованной акции 23 января у дома №78 по Невскому проспекту. Там митингующий подрался с двумя полицейскими. Одного он три раза толкнул руками и корпусом тела, а второго толкнул три раза. Тем самым он причинил стражам порядка «физическую боль, не причинившую вреда здоровью».

«Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти», — отмечают в пресс-службе.

Куйбышевский районный суд признал Ломова виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали участника белорусского землячества за участие в протестах 23 января.