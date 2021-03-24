Сегодня в Ленобласти ожидается потепление до +10 градусов

В среду, 24 марта, в Ленинградской области начнется долгожданное весеннее потепление. Температура воздуха днем достигнет +10 градусов.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в 47 регионе установится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с юго-запада. Отмечается, его скорость будет умеренной. В ночное время суток температура воздуха опускалась до 0…-5 градусов, а днем столбики термометров в Ленобласти покажут от +5 до +10 градусов.

Ночью и утром на дорогах может быть гололедица после заморозков. Атмосферное давление особо не поменяется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали теплую весну и лето.