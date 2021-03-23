В Гидрометцентре россиянам пообещали теплую весну и лето

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что весной и летом 2021 года температура воздуха обещает быть около или выше нормы.

Об этом синоптик рассказал во вторник, 23 марта, на пресс-конференции. Специалист также добавил, что уже в апреле в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах будет теплее обычного. В то же время на севере европейской территории России, а также в Красноярском крае, Якутии и Хабаровском крае возможно много дождей.

В мае особенно тепло может быть в северной половине европейской территории России, а также на территории Уральского федерального округа, Западной Сибири и Красноярского края. В Северо-Западном федеральном округе (Архангельская область, Республика Коми), в Поволжье, на юге Хабаровского края и в северной половине Приморья прогнозируется нехватка дождей.

В июне ожидается жара в Красноярском крае и Якутии, дефицит осадков в европейской части России. Июль будет жарким для Урала, Западной Сибири и северо-восточной территории России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с сегодняшнего дня в Петербург пришло потепление.