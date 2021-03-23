Леус: во вторник в Петербурге старт потепления, ожидается до +3

Утром вторника, 23 марта, синоптик Михаил Леус поделился традиционным прогнозом погоды на ближайшие сутки. В Северную столицу наконец идет потепление.

Как рассказал Леус в своем Facebook, сегодня погодные условия в Петербурге определяет проходящий с запада на восток атмосферный фронт. В сочетании с повышенным атмосферным давлением, он принесет в город на Неве облачность, перемену ветра на южный, а также плюсовую температуру. Вероятность осадков, к счастью, минимальна.

В Северной столице температура воздуха в течение дня составит +1…+3 градуса, по области — -1…+4 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба и будет незначительно меняться в течение дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью в Ленобласти похолодало до -17 градусов.