Леус: во вторник в Петербурге старт потепления, ожидается до +3

Леус: во вторник в Петербурге старт потепления, ожидается до +3
Остается надеяться, что в Петербург окончательно пришло весеннее тепло. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Утром вторника, 23 марта, синоптик Михаил Леус поделился традиционным прогнозом погоды на ближайшие сутки. В Северную столицу наконец идет потепление.

Как рассказал Леус в своем Facebook, сегодня погодные условия в Петербурге определяет проходящий с запада на восток атмосферный фронт. В сочетании с повышенным атмосферным давлением, он принесет в город на Неве облачность, перемену ветра на южный, а также плюсовую температуру. Вероятность осадков, к счастью, минимальна.

В Северной столице температура воздуха в течение дня составит +1…+3 градуса, по области — -1…+4 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба и будет незначительно меняться в течение дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью в Ленобласти похолодало до -17 градусов.

март михаил леус новости СПб погода потепление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2020 году Смольный потратил 93,7 млрд рублей на социальные выплаты
Судебные приставы помогли охраннику бизнес-центра вернуть 160 тысяч рублей ...
Губернатор Мурманской области Чибис рассказал действиях служб после ...
В ближайшие выходные в Петербурге изменится маршрут трамваев №9, №38 и №51
Вакцина в виде капель для носа и рост смертности: последнее о COVID-19 в ...
На Петроградке семилетний мальчик попал в больницу, упав с дерева
В Петербурге задержали карманную воровку айфонов
На Ветеранов в квартире нашли труп мужчины с гематомами на спине и шее