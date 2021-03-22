В Ленобласти похолодает до -17 градусов 23 марта

В Ленинградской области предстоящей ночью похолодает до -17 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС»,

Так, во вторник, 23 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами могут быть небольшие осадки в виде снега ночью и в виде мокрого снега днем.

Ночью подует слабый северо-западный, западный ветер, днем — западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, в некоторых районах температура упадет до -17 градусов. В дневное время потеплеет от 0 до +5 градусов.

На дорогах сохранится гололедица. Водителей и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что и в Петербурге продолжает идти снег.