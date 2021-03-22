Холодный тыл циклона определит погоду в Петербурге в понедельник

Холодный тыл циклона определит погоду в Петербурге в понедельник
В Петербурге ожидается снег. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В понедельник, 22 марта, жителей Северной столицы ждет небольшое потепление, осадки и порывистый ветер.

Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, сегодня за петербургскую погоду будет отвечать тыловая, холодная часть уходящего на восток циклона. В такой ситуации небо над городом затянет облаками, но периодически ожидаются прояснения. В отдельных районах пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах может образоваться гололедица.

Столбики термометров в первый день рабочей недели покажут от 0 до +2 градусов, по области будет от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 755 мм рт.ст, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский синоптик назвал сроки наступления весны в городе.

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