Хозяевам подпольного покерного клуба в Петербурге предъявили обвинение

Покерный клуб работал в помещении дома №51 по Комендантскому проспекту. Фото: Pixabay

Покерный клуб работал в помещении дома №51 по Комендантскому проспекту. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции накрыли подпольное игорное заведение в Приморском районе Петербурга.

По информации городского управления МВД, оперативники экономической полиции установили организаторов подпольного покерного клуба. Заведение работало в помещении дома №51 по Комендантскому проспекту.

По версии правоохранителей, клуб организовали трое мужчин в возрасте от 23 до 26 лет. Они встречали и рассаживали посетителей, следили за игрой и вели учет оборота денег. Также они рекламировали свой клуб в соцсетях.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Мужчинам предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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