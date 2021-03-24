Пациент психбольницы имени Кащенко «заминировал» свое общежитие в Петербурге

Пациент психбольницы имени Кащенко &#171;заминировал&#187; свое общежитие в Петербурге
Мужчина "заминировал" общежитие на Стачек. Фото: google.maps

В Кировском районе Петербурга задержали мужчину, который сообщил о «бомбе» в общежитии, в котором сам же и проживает.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось утром 17 марта. В восемь часов в полицию позвонил 28-летний мужчина и сообщил, что собирается взорвать общежитие на проспекте Стачек, 158.

Полицейские быстро установили, что заявитель состоит на учете в психиатрической больнице им. П.П Кащенко. Парадные дома и двор осмотрели, но каких-либо подозрительных предметов так и не нашли.

Вечером 22 марта участковый задержал подозреваемого у общежития. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Вскоре мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные «спрятали» в Александровском парке 96 бомб.

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