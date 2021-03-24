Неизвестные «спрятали» в Александровском парке 96 бомб

Неизвестные &#171;спрятали&#187; в Александровском парке 96 бомб
Александровский парк. Фото: Google Карты

Во вторник, 23 марта, около девяти часов вечера в дежурную часть полиции из петербургского управления ФСБ поступила информация о якобы минировании Александровского парка в Пушкинском районе Северной столицы.

На электронную почту УФСБ поступило письмо, в котором говорилось, что на территории парка якобы спрятано 96 бомб, завернутых в полиэтилен. Взамен на безопасность окружающих и ликвидацию устройств злоумышленники требовали денег — точную сумму в письме, однако, указывать не стали. На то, чтобы собрать средства и выйти на контакт «минёры» предоставили сотрудникам ФСБ 30 часов.

Естественно, территорию парка самым тщательным образом осмотрели полицейские, но никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств, к счастью, не обнаружили. Решается вопрос возбуждения уголовного дела по факту ложного минирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что офис «Сбербанка» на проспекте Просвещения «заминировал» неизвестный, требуя отдать ему 10 миллионов рублей.

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