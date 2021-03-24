Отделение банка на Просвещения «заминировал» неизвестный, требуя получить 10 млн рублей

Во вторник, 23 марта, около четырех часов дня через службу 112 в дежурную часть полиции обратился заместитель директора отделения ПАО «Сбербанк».

По словам заявителя, в филиал кредитно-финансовой организации на проспекте Просвещения, 33, корпус 1, пришел неизвестный мужчина и оставил записку с требованием выдать ему 10 миллионов рублей. Злоумышленник также упомянул, что якобы заминировал отделение и угрожал привести в исполнение свои преступные намерения, если не получит указанную сумму.

Правоохранители экстренно прибыли на вызов, эвакуировали около 20 человек, находившихся в здании банка, осмотрели помещения и прилегающие территории, однако не нашли ничего подозрительного. Мужчину, оставившего записку, разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18-летний петербуржец попал в больницу после массовой драки на пересечении проспектов Просвещения и Культуры.