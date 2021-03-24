От пяти тысяч до десяти миллионов: разбойники с разным аппетитом за день совершили три налета на банк и офисы микрофинансовых организаций в Петербурге

В Петербурге за день вновь напали на два офиса микрофинансовой организации. Кульминацией стало требование 10 миллионов рублей в отделении «Сбербанка» под угрозой взрыва.
Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленник в пуховике, темных брюках и темной маске ворвался в офис «Быстро деньги» на улице Уточкина накануне, 23 марта, днем. Он начал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, забрал пять тысяч рублей и скрылся – вскочил в маршрутку, которая ехала в сторону проспекта Королева.
По статье «Разбой» возбудили уголовное дело.
В этот же день нападение совершили на другой офис микрофинансовой организации. На этот раз неизвестный угрожал сотрудникам ножом. Он также забрал из офиса пять тысяч рублей и скрылся. Была ли у него машина, или он уехал на автобусе, не уточняется.
На нем была куртка темного цвета, темная кепка, а на лице, как и у другого злоумышленника, — тканевая маска.
В результате также было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Примерно через полтора часа после этого инцидент произошел на проспекте Просвещения в отделении «Сбербанка». Туда вошел неизвестный и оставил записку. Содержание было простым – злоумышленник угрожал взорвать отделение, если ему не выдадут 10 миллионов рублей. При этом денег он дожидаться не стал, а просто ушел.
Как и на двух других, на нем была темная маска. Правоохранители также выяснили, что на нем была куртка синего цвета и синие штаны.
Полиции пришлось осмотреть помещение банка и прилегающую территорию в поисках взрывных устройств. На время проверки эвакуировали 20 человек. По статье «Разбой» также было решено возбудить уголовное дело.
На прошлой неделе Gazeta.SPb писала о том, что за день, 15 марта, в Петербурге также произошло сразу два нападения на офисы микрофинансовых организаций. Тогда пострадали офисы на проспекте Маршала Жукова и на улице Уточкина.