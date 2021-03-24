Следователи выяснят обстоятельства гибели человека, чьи останки нашли в Южно-Приморском парке

Труп нашли примерно в пятистах метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. Скриншот: Google Карты

Труп нашли примерно в пятистах метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. Скриншот: Google Карты

Следственные органы СК по Петербургу проводят доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков неизвестного человека.

Как сообщили в ведомстве, сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления пола и возрасте человека. Также будут установлены причины смерти и давность ее наступления.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что заметила в Южно-Приморском парке Красносельского района чьи-то останки. Они находились примерно в 500 метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова.

Прибывшие стражи порядка обнаружили скелетированный труп длиной около 94 сантиметров. Есть вероятность, что это мог быть ребенок.