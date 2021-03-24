В Южно-Приморском парке нашли скелетированные останки неизвестного пола

Труп нашли примерно в пятистах метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. Скриншот: Google Карты

Труп нашли примерно в пятистах метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. Скриншот: Google Карты

Во вторник, 23 марта, 43-летняя петербурженка обратилась в правоохранительные органы с информацией о скелетированных останках неизвестного, обнаруженных в Южно-Приморском парке.

Женщина заявила в полицию около полудня, спустя несколько минут к месту происшествия прибыл наряд стражей порядка. Примерно в 500 метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова правоохранители действительно нашли скелетированный труп длиной около 94 сантиметров. Пол определить не удалось. Судя по росту, останки могут принадлежать ребенку.

Страшную находку передали в судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выявить причину смерти. Обстоятельства, при которых женщина обнаружила труп, остаются неизвестными. В подробностях случившегося продолжают разбираться полицейские.

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