Уголовные дела открыли только по 7% заявлений о домашнем насилии в Петербурге

Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции в Северной столице участились случаи домашнего насилия, заявил уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов.

В прошлом году петербурженки подали в полицию 6,7 тыс. заявлений о домашнем насилии. И лишь семь процентов из них стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Шишлов отметил на заседании петербургского парламента 24 марта, что недостаточность принимаемых мер для предотвращения бытового насилия в отношении женщин оборачивается трагедиями. Он привел в пример случай, который произошел в мае 2020 года, когда гражданский муж до смерти избил многодетную мать на глазах у детей.

По версии следствия, 15 мая прошлого года 34-летний мужчина жестоко избил свою гражданскую жену. Потерпевшую доставили в больницу, но спасти ее жизнь не удалось. Уголовное дело по данному факту открыли спустя неделю после гибели петербурженки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидером по росту преступности в России стал Петербург.