Лидером по росту преступности в России стал Петербург

Всего за первые месяцы этого года в российских регионах произошло более 309 тысяч преступлений. Фото: pixabay

Всего за первые месяцы этого года в российских регионах произошло более 309 тысяч преступлений. Фото: pixabay

Петербург возглавил список российских регионов по приросту числа преступлений. Статистику по самым криминальным регионам в январе — феврале 2021 года составили в МВД.

В Северной столице число зарегистрированных правоохранителями преступлений выросло на 28,6%. На втором месте оказалась Тульская область, где темпы прироста составили 20,6%. Следом идет Адыгея — 17,6%. В криминальную статистику также вошли Севастополь, Северная Осетия, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский края.

Снижение темпов прироста преступлений в начале 2021 года показали Смоленская область и Мордовия.

Отметим, что всего за первые месяцы этого года в российских регионах произошло более 309 тысяч преступлений, которые были зафиксированы полицией. Этот показатель на 5,5% меньше, чем в начале 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми популярными преступлениями в Петербурге за год стали кражи, нарушения ПДД и наркотики.