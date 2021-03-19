Самыми популярными преступлениями в Петербурге за год стали кражи, нарушения ПДД и наркотики

За минувший год в суды Северной столицы, согласно статистике объединенной пресс-службы судов, поступило более 1,1 миллиона дел и материалов.

Чаще всего уголовные преступления петербуржцы совершали по трем статьям: кража (3 079 уголовных дел), нарушение правил дорожного движения (1 050 дел) или наркотики (2 315 дел). В общей сложности поступило 12 269 уголовных дел в отношении 13 499 граждан.

Обвинительные приговоры за 2020 год озвучили 8 761 подсудимым, 189 осужденных при этом — несовершеннолетние. Еще 5 890 дел рассматривались в особом порядке, а оправдали за год 33 человека. К реальному лишению свободы приговорили 2 791 преступника (в 2019 — 3 708), освободили от наказания 393 лица (и только 270 в прошлом году).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пандемии число семейных конфликтов в Петербурге возросло почти вдвое.