За время пандемии в Петербурге возросло число семейных конфликтов

Статистика показывает, что за год в Петербурге почти вдвое выросло число семейных конфликтов. Фото: pixabay

Статистика показывает, что за год в Петербурге почти вдвое выросло число семейных конфликтов. Фото: pixabay

С момента объявления пандемии в суды Петербурга поступило 7 440 дел, касающихся семейных правоотношений, что практически в два раза превышает показатель 2019 года.

Согласно статистике объединенной пресс-службы судов Северной столицы, в течение года было рассмотрено 7 440 дел, возникших из семейных правоотношений, тогда как в 2019-м их было 3 798. Возможно, карантин и длительные ограничения неблагоприятно сказались на взаимоотношениях многих петербуржцев.

Также заметно возросло число дел, связанных с нарушением трудового кодекса: в 2020-м таких материалов было 3 888, а в годом ранее — 2 859. В общей сложности, за минувший год суды Петербурга рассмотрели 1 108 239 дел и материалов, что на 71 605 (6,9%) больше, чем в 2019 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Объединенную пресс-службу судов города на Неве обвинили в вымогательстве.