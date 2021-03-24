В Петербурге легальные граффити будут создавать уличные художники со всей страны

Им разрешат разрисовать трансформаторные будки, которые благодаря этому станут объектами искусства.

Художник Олег Лукьянов рассказал, что в Санкт-Петербурге в ближайшее время могут появиться легальные граффити. Их авторами станут уличные художники со всей страны, которых отберут для участия в проекте «Петербург в Петербурге». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Он отметил, что художникам позволят разрисовать 43 трансформаторные будки «Ленэнерго», расположенные в спальных районах города. Задумка такова, что благодаря этому все горожане смогут любоваться красотой, несмотря на место жительства. Ожидается, что рисовать на будках будут знаковые объекты города, выбрать которые помогут петербуржцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре Петербурга закрасят граффити почти на сотне домов. Во время проверки внимание уделялось не только работам художников, но и неисправным водосточным