Смольный выделил «Водоканалу» 145 млн рублей на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов

Смольный выделил &#171;Водоканалу&#187; 145 млн рублей на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов
Уборка снега. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С начала сезона с улиц города вывезли более 1,8 миллионов кубометров снега. Губернатор считает, что власти справились с залповыми снегопадами.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в 2021 году власти выделят «Водоканалу» 145 миллионов рублей на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Он отметил, что зима выдалась снежной, поэтому коммунальщикам пришлось нелегко. Несмотря на это, убежден политик, город хорошо справился с ситуацией, так как все хорошо подготовились. За сезон удалось вывезти более 1,8 миллионов кубометров снега. Беглов подчеркнул, что снег не позволяли сбрасывать в Неву и другие реки.

«Необходимо увеличивать количество снегоплавильных и снегоприемных станций, строить новые. В каждом районе должны быть также временные места для складирования снега»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после того, как в Выборге с крыши сошел снег и накрыл двух девушек.

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