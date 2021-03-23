СК возбудил уголовное дело после того, как в Выборге с крыши сошел снег и накрыл двух девушек

В ходе расследования будут установлены причины и условия данного преступления. Фото: pixabay.com

В ходе расследования будут установлены причины и условия данного преступления. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в городе Выборг Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности при обслуживании дома в Выборге. Об этом сообщил Следственный отделом по Выборгу по Ленинградской области.

Отвечать будет управляющая компания, которая не занималась чисткой крыши из-за чего наледь и снег упали на двух девушек.

Следствие считает, что в Выборге в доме на Ленинградском шоссе 21 и 22 марта с крыши дома сошел снег и наледь.

В этот момент по тротуару шли две девушки 17 и 22 лет.

У одной из них диагностирован ушиб плеча. А другая получила ушиб головы, и внешние травмы других частей тела.

Сейчас пострадавшие находится на амбулаторном лечении.

На данный момент личности управляющей компании неизвестны.

По информации следствия, обслуживание дома не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На сегодняшний день по уголовному делу идет следствие, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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