СК возбудил уголовное дело после того, как в Выборге с крыши сошел снег и накрыл двух девушек

В Ленинградской области в городе Выборг Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности при обслуживании дома в Выборге. Об этом сообщил Следственный отделом по Выборгу по Ленинградской области.
Отвечать будет управляющая компания, которая не занималась чисткой крыши из-за чего наледь и снег упали на двух девушек.
Следствие считает, что в Выборге в доме на Ленинградском шоссе 21 и 22 марта с крыши дома сошел снег и наледь.
В этот момент по тротуару шли две девушки 17 и 22 лет.
У одной из них диагностирован ушиб плеча. А другая получила ушиб головы, и внешние травмы других частей тела.
Сейчас пострадавшие находится на амбулаторном лечении.
На данный момент личности управляющей компании неизвестны.
По информации следствия, обслуживание дома не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На сегодняшний день по уголовному делу идет следствие, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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