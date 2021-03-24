В Петербурге от коронавируса привились более 332 тысяч человек

Количество тех, кто прошел курс целиком, составляет 243 тысячи.

В Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. Прививку на сегодняшний день сделали более 332 тысяч человек, 243 тысячи из них прошли курс вакцинации целиком. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Он отметил, что с начала прививочной кампании в город привезли 400 тысяч доз вакцины. Сейчас в поликлиниках осталось еще 31,7 тысяч доз препарата, город ожидает новых поставок. Сделать прививку можно в 129 пунктах вакцинации: большинство расположены в городских поликлиниках, некоторые – в частных. Также в Петербурге работают 17 выездных бригад.

Чаще всего граждане записываются на вакцинацию через онлайн-сервис «Здоровье петербуржца», а также через службу 112.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в России подхватили коронавирус более 8,8 тысяч человек. Кроме того, за последние сутки ковид стал причиной 401 летального исхода.