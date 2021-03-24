За сутки в России подхватили коронавирус более 8,8 тысяч человек

Летальных случаев по-прежнему довольно много, хотя суточное количество заражений, к счастью, снижается. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Летальных случаев по-прежнему довольно много, хотя суточное количество заражений, к счастью, снижается. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По данным оперативного штаба на 11:00 24 марта, за сутки на территории России зарегистрировали 8 861 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

При этом у 1 078 человек (12,2%) заболевание протекает в бессимптомной форме. В общей сложности, с начала пандемии с коронавирусом столкнулись 4 483 471 россиян. Кроме того, за последние сутки ковид стал причиной 401 летального исхода. Нарастающим итогом число жертв инфекции увеличилось до 96 219 человек

К счастью, количество выздоравливающих стабильно превышает число новых случаев заражения. Так, за минувшие сутки из больниц выписали 10 355 пациентов, успешно победивших коронавирус. Таким образом, справились с болезнью за время пандемии 4 098 400 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге COVID-19 подтвердился у еще 807 горожан.