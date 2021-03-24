Закрытый гайд-парк и проблемы на голосовании по правкам в Конституцию: о чем говорил Шишлов перед депутатами Петербурга

В Петербурге уполномоченный по правам человека Александр Шишлов выступил с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного Собрания. Омбудсмен назвал главные проблемы, которые возникли на голосовании по правкам в Конституцию, сообщил о закрытии гайд-парка и усомнился в правдивости статистики по коронавирусу.

С докладом в ЗакСе Шишлов выступил в среду, 24 марта. Омбудсмен начал с того, что за девять лет его работы в Петербурге число обращений к нему выросло в четыре раза. Причин для роста он увидел две – доверие к уполномоченному и увеличение случаев нарушений прав человека.

Прошлый год, как отметил омбудсмен, ознаменовали два события – пандемия коронавируса и голосование по правкам в Конституцию. В частности, Шишлов указал на спорные статистические данные по заболеваемости COVID-19 в Северной столице.

Уполномоченный по правам человека также высказался о главных проблемах, которые, по его словам, возникли во время голосования по правкам в Конституцию. Он отметил, что тестирование на новую инфекцию из членов избирательных комиссий прошли менее 2% от общего числа.

Кроме того, Шишлов указал на то, что были зафиксировано массовое принуждение сотрудников бюджетных организаций к голосованию в определенном месте в определенное время. Омбудсмен также сообщил о случаях, когда избиратели выясняли, что за них уже проголосовали.

Омбудсмен напомнил о том, что парламент Петербурга так и не провел довыборы депутата по одномандатному избирательному округу 21. Подготовку довыборов приостановили из-за коронавируса, но так и не возобновили. В результате Петербург оказался единственным субъектом России, где избирательная кампания была приостановлена, но не была возобновлена.

Уполномоченный также обратил внимание на непоследовательность, с которой применяются антиковидные меры в Петербурге. По его словам, в городе задерживают участников митингов, но разрешают проводить спортивные и культурные мероприятия.

«Фактически антиковидные меры применяются непоследовательно. Во время пикетов задерживают людей, даже если они в СИЗ и соблюдают социальную дистанцию. А 8 тысяч участников спортивного забега, который был в августе, не задерживали», — заметил омбудсмен.

Он также рассказал, что даже снятие ограничений не вернет массовые собрания, которые проходили на площади Ленина. Как пояснил уполномоченный, гайд-парк на площади Ленина был образован постановлением правительства Петербурга в феврале 2019 года временно, до принятия закона, изменяющего нормы предельной заполняемости специально отведенных мест. Теперь постановление о гайд-парке на площади формально силу утратило.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Александр Шишлов был одним из тех, кто настаивал на возбуждении уголовного дела после того, как правоохранитель пнул женщину ногой в живот во время зимнего несанкционированного митинга.