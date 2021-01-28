Мясников и Соловьев VS Шишлов и Вишневский: схлестнулись из-за полицейского, пнувшего женщину на митинге

В Петербурге уже почти неделю обсуждают события 23 января, когда в центре города собралась несанкционированная акция, а полицейский ударил ногой женщину в живот. Пока одни требуют наказать правоохранителя, другие ищут для него оправданий. МВД пока ограничилось извинениями и проверкой.

Инцидент произошел 23 января на площади Восстания во время незаконной акции. Видео, на котором видно, как полицейский в форме пинает женщину ногой в живот, сразу облетело социальные сети. Пострадавшая в итоге оказалась в больнице.

Сам полицейский пришел в больницу к женщине с цветами и принес извинения. Жительница Луги их приняла, правда, потом заявила СМИ, что растерялась, а начальники правоохранителя якобы настойчиво просили понять и простить. Извинения были сняты на видео, что вызвало некоторые вопросы у пользователей Сети.

История получила продолжение, когда женщина сообщила, что все равно намерена обратиться в полицию с заявлением. После этого депутат петербургского ЗакСа рассказал, что у дома пострадавшей в Луге появились сотрудники органов опеки – женщина воспитывает трех детей и живет скромно. Позже она вновь попала в больницу – ее состояние ухудшилось.

Сам Вишневский обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело. Он подчеркнул: извинения ситуацию не меняют, а для возбуждения дела о превышении должностных полномочий не нужно даже заявление.

К нему присоединился Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

«Хорошо, что сотрудник и его руководители, понимая неправомерность совершенных действий, принесли извинения. Но это не снимает вопроса о возбуждении уголовного дела», — высказался он.

Такое же мнение в разговоре с Gazeta.SPb высказывал и доцент кафедры политический психологии СПбГУ Александр Конфисахор. Он подчеркнул, что трактует ситуацию однозначно: подобное поведение нельзя считать приемлемым.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, по всей видимости, со своей позицией не определился. Сначала парламентарий направил запросы в СК и генпрокуратуру о привлечении сотрудника МВД к уголовной ответственности. Позже запросы он отозвал. Сам Хинштейн решение объяснил тем, что полицейский подвергся нападению перед инцидентом и воспринял бежавшую женщину как угрозу.

К слову, его коллега Сергей Вострецов намерение Хинштейн подать заявления назвал попыткой пиара. Он обвинил депутата в желании «похайповать».

Противоположенную петербуржцам позицию занял телеведущий Владимир Соловьев. Он заступился за полицейского, действия жительницы Луги назвал «хорошо подготовленной провокацией».

Врач Александр Мясников также заступился за полицейского.

«Женщины — там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач — потенциальный противник… Довели до всего этого, а он виноват?!», — высказался Мясников.

Отметим, что, по данным петербургского омбудсмена Шишлова, после несанкционированного митинга за медицинской помощью обратились 24 человека.