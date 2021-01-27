Политический психолог Александр Конфисахор рассказал, чем закончится история с получившей пинок от полицейского женщиной

В Петербурге немалый резонанс вызвал инцидент с пострадавшей женщиной во время несанкционированной акции, которая прошла в субботу, 23 января. За несколько дней успели появиться требования возбудить уголовное дело, предложения «понять и простить» правоохранителя и обвинения в провокации по отношению к полиции. Как считает доцент кафедры политический психологии СПбГУ Александр Конфисахор, у такой ситуации должна быть единственная трактовка: бить женщин неприемлемо.

Видео, на котором видно, как полицейский в форме пинает женщину ногой в живот на незаконном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, мгновенно облетело Интернет. Участница акции в результате падения ударилась головой об асфальт и попала в больницу.

На следующий день после этого полицейский появился в ее палате с цветами. Принес извинения и сказал, что перед инцидентом его забрызгали газом и он ничего не видел. Извинения были сняты на видео, что вызвало немало вопросов у пользователей социальных сетей. Главные из них: кто снимал и для чего.

Позже в СМИ начала появляться информация о том, что руководители полицейского якобы надавили на женщину и очень настойчиво просили принять извинения. Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский также сообщил, что после того, как женщина согласилась принять извинения, но заявила, что все равно обратится в Следственный комитет, у ее дома под Лугой появились сотрудники органов опеки. Женщина воспитывает трех детей.

Сам Вишневский, как и Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, обратилился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

Нашлись и те, кто вступился за полицейского. На его стороне оказался телеведущий Владимир Соловьев, который посчитал, что случившееся – спланированная провокация. Он отметил, что видео, которое позже появилось в Сети, слишком удачно снято, а оператор и женщина могли готовиться к такому развитию событий.

Доцент кафедры политический психологии СПбГУ Александр Конфисахор в разговоре с Gazeta.SPb сообщил: сам он видео трактует однозначно – на кадрах запечатлено, как женщину, которая хочет что-то спросить, ударяют ногой в живот.

«Я дают однозначную оценку: это – превышение должностных полномочий, за такое подают в суд. Из больницы информация о такой травме должна передаваться в полицию, а там решать вопрос о возбуждении уголовного дела», — заметил эксперт.

Извинения полицейского политический психолог считает попыткой сделать хороший жест и сгладить негативную реакцию.

«Но таким поступкам не может быть оправдания. Бить женщин неприемлемо даже в самом диком обществе», — пояснил Конфисахор и с сожалением констатировал: ситуацию, вероятно, спустят на тормозах. Он уточнил: если сотрудника привлекут к ответственности, это создаст прецедент, а правоохранители перестанут ощущать поддержку и будут опасаться жестких действий во время подобных акций.

Между тем, состояние пострадавшей женщины ухудшилось. Накануне ее вновь госпитализировали.