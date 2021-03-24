Эксперт назвала отрасли, которые могут пострадать из-за третьей волны коронавируса в Петербурге

Специалист уверена, что власти не будут вводить жесткие ограничения, как это происходило в начале пандемии.
Профессор Мария Конягина рассказала, какие отрасли могут сильнее всего пострадать из-за третьей волны коронавируса в Санкт-Петербурге. Она считает, что если волна и начнется, то вряд ли власти будут вводить жесткие ограничения, как это было в начале пандемии.
Конягина отметила, что больше всех пострадал малый бизнес и ему вновь может прийтись нелегко. Специалист предположила, что Смольный будет вводить штрафы за неисполнение тех или иных требований.
«Мы видели, что вице-губернатор Евгений Елин ушел в отставку на фоне не самых эффективных мер в первую и вторую волну, поэтому третья волна будет более мягкой. Поголовного закрытия заведений ждать не следует»,
– считает профессор.
Во время третьей волны могут пострадать кинотеатры, театры и фудкорты, то есть отрасли, зависящие от массового посетителя.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге смягчили и продлили ряд коронавирусных ограничений.