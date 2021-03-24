Эксперт назвала отрасли, которые могут пострадать из-за третьей волны коронавируса в Петербурге

Эксперт назвала отрасли, которые могут пострадать из-за третьей волны коронавируса в Петербурге
В Петербурге открылись фуд-корты. Фото: Gazeta.SPb

Специалист уверена, что власти не будут вводить жесткие ограничения, как это происходило в начале пандемии.

Профессор Мария Конягина рассказала, какие отрасли могут сильнее всего пострадать из-за третьей волны коронавируса в Санкт-Петербурге. Она считает, что если волна и начнется, то вряд ли власти будут вводить жесткие ограничения, как это было в начале пандемии.

Конягина отметила, что больше всех пострадал малый бизнес и ему вновь может прийтись нелегко. Специалист предположила, что Смольный будет вводить штрафы за неисполнение тех или иных требований.

«Мы видели, что вице-губернатор Евгений Елин ушел в отставку на фоне не самых эффективных мер в первую и вторую волну, поэтому третья волна будет более мягкой. Поголовного закрытия заведений ждать не следует»,

– считает профессор.

Во время третьей волны могут пострадать кинотеатры, театры и фудкорты, то есть отрасли, зависящие от массового посетителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге смягчили и продлили ряд коронавирусных ограничений.

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