В Петербурге смягчили и продлили ряд коронавирусных ограничений

Беглов подписал соответствующее постановление, опираясь на данные об эпидемиологической обстановке.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в 121-е постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». Об этом сегодня, 24 марта, сообщается на сайте Смольного.

С 25 марта молодожены могут приглашать в ЗАГС до 40 гостей, раньше количество было значительно меньше. Также с 25 марта не нужно согласовывать спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и прочие мероприятия, в которым примут участие менее 75 человек. Если число участников больше, то придется обратиться в профильные комитеты Смольного.

При этом Беглов продлил ограничения, связанные с работой ночных кабаре, клубок, кальянных. Они будут в силе до конца апреля 2021 года. То же касается остальных ограничений, которые установили по 15 мая и 30 сентября.

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