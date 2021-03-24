Песков рассказал, как себя чувствует Путин после вакцинации от коронавируса

Президент, как и ожидалось, продолжает работать – с ним все хорошо.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как себя чувствует президент России Владимир Путин после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет сегодня, 24 марта, РИА Новости.

Путину 23 марта сделали первый укол двухфазной российской вакцины, но о каком именно препарат идет речь – непонятно. Подробности, отметил Песков, знают только Путин и его врач. Через три недели президент сделает второй укол.

Представитель Кремля заверил, что президент чувствует себя хорошо и продолжает работать. Он также добавил, что все российские вакцины хороши, поэтому нет смысла делать рекламу одной из них. Песков выразил надежду, что после вакцинации Путина россияне последуют его примеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в России подхватили коронавирус более 8,8 тысяч человек.