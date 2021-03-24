«Потерявший» балкон дом на Петроградке может дождаться капремонта в апреле

Районные власти рассчитывают на то, что дом 66 на Большом проспекте П.С. в ближайшее время дождется капитального ремонта. Накануне элемент фасада здания упал на козырек продуктового магазина и свалил его на асфальт. Обошлось без пострадавших.

Как рассказали Gazeta.SPb в районной администрации, балконы здания находятся в аварийном состоянии. Специалисты уже демонтировали элементы балкона над магазином – от него фактически осталась одна плита. Она будет дожидаться капитального ремонта.

Конкурсные процедуры по капремонту указанного дома уже провели. По информации администрации Петроградского района, подрядчик выбран. Теперь предстоит заключить договор. В администрации надеются, что работы по ремонту смогут начать уже в апреле.

Никто не пострадал и при обрушении элемента лепнины на Большом проспекте П.С., 98. Еще вчера вечером на место происшествия отправились сотрудники ЖКС №1, они обстучали аварийный участок и других опасных мест не выявили. Сейчас проводятся работы по консервации фасада.

В администрации не исключили, что на состояние фасадов могла повлиять и смена сезона.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) будет следить за состоянием крыш и фасадов нежилых зданий с помощью квадракоптеров.