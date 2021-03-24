На Петроградке за ночь частично обрушились фасады домов на Полозова и Большом проспекте

В ночь на 24 марта на Петроградской стороне произошло стразу два чрезвычайных происшествия, в которых, к счастью, никто не пострадал.

На Большом проспекте, 98, частично обрушился фасад доходного дома Майзеля. Поблизости не было прохожих, как рассказали очевидцы, но по фото заметно, что отвалился довольно внушительный фрагмент. Отметим, что это не единственный пострадавший участок дома — недавно со зданием произошел аналогичный инцидент, но коммунальные службы просто замазали место обрушения штукатуркой, не восстанавливая его.

В ту же ночь обрушение фасада затронуло и дом на улице Полозова — упал на асфальт козырек, располагавшийся над магазином «Реал». Площадь происшествия, по данным районной администрации, составила примерно 1,5 метра. Часть фасада в месте обрушения законсервировали. К счастью, и в этот раз обошлось без жертв и повреждения имущества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти реставрацию Выборгского замка дополнительно профинансируют на 254 млн рублей.