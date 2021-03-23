На реставрацию Выборгского замка выделят еще 254 млн рублей

Средства выделят из федерального бюджета.

Министерство культуры России выделит 254,3 миллиона рублей на реставрацию Выборгского замка в Ленинградской области. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в комитете по сохранению культурного наследия региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что получил письмо от первого заместителя министра культуры Сергея Обрывалина, который сообщил, что из федерального бюджета будет выделено более 254 миллионов рублей на восстановление сооружений Замкового острова в Выборге. Эти деньги пойдут на привидение в порядок погреба под башней Олафа и винного погреба, Кузнечного дворника и других объектов.

Напоминаем, что в 2020-2022 году власти уже выделяли 333,3 миллиона рублей на реставрацию первого и второго корпусов Арсенала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елагиноостровский дворец будут реставрировать как минимум еще несколько лет.