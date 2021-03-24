На рынке в Красносельском районе нашли более 200 кг «санкционки»

На рынке в Красносельском районе нашли более 200 кг &#171;санкционки&#187;
Санкционные товары будут уничтожены. Фото: СЗТУ

Все запрещенные товары были изъяты из оборота и в скором времени будут уничтожены.

В Санкт-Петербурге проходят проверки для обнаружения и изъятия из оборота санкционных товаров. Известно, что специалисты наведались с проверкой на рынок в Красносельском районе, где обнаружили 200 килограммов запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции. Об этом сегодня, 24 марта, сообщается на сайте СЗТУ.

Отмечается, что санкционку обнаружили в четырех торговых точках. Там продавали молочную и мясную продукцию из стран Евросоюза. Специалисты изъяли сыры, масло, ветчину, колбасные изделия, привезенные из Италии, Франции и Финляндии. Их в скором времени уничтожат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уничтожили более 120 килограммов «санкционки».

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На рынке в Красносельском районе нашли более 200 кг «санкционки»
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