В Петербурге уничтожили более 120 килограммов «санкционки»

В Петербурге уничтожили более 120 килограммов «санкционки»
В Петербурге сожгли более 120 килограммов санкционных сыра и колбасы. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

В четверг, 11 марта, специалистами Россельхознадзора был проведен рейд, в ходе которого на рынке в Приморском районе была выявлена продукция, запрещенная к ввозу на территорию России.

В пресс-службе ведомства сообщили, было изъято 120 килограммов сыра, хамона, колбасы и форели. Все продукты были изготовлены на заводах Евросоюза.

Вся продукция была уничтожена путем сжигания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате проверки три торговых точки рынка уличили в продаже запрещенной к ввозу продукции животного происхождения. Было изъято около 400 килограммов сливочного масла, сыров, колбас и других мясных изделий, нелегально привезенных из-за заграницы.

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