Власти Кипра объяснили, как попасть в страну туристам с детьми

Власти Кипра объяснили, как попасть в страну туристам с детьми
Туристы смогут посещать Кипр. Фото: pixabay.com

Детям в возрасте до 12 лет делать тест на коронавирус не нужно.

Власти Кипра заявила, что с 1 апреля планируется открытие границ для российских туристов. В связи с этим у граждан появилось много вопросов о правилах посещения страны. На вопросы ответили в министерстве туризма Кипра.

Детям до 12 лет сдавать тест на коронавирус не нужно, а вот всем остальным предоставить его придется. Взрослые россияне должны загрузить результат ПРЦ-теста на платформу Cyprus Flight Pass. Также им предстоит сдать анализы по прибытии на Кипр: в аэропортах услуга стоит от 30 евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авиакомпания «Россия» с апреля возобновляет полеты из Петербурга на Кипр. С 3 апреля появится регулярное прямое авиасообщение между Северной столицей и Ларнакой.

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