Авиакомпания «Россия» с апреля возобновляет полеты из Петербурга на Кипр

С 3 апреля авиакомпания «Россия» возобновляет регулярное прямое авиасообщение между Северной столицей и Ларнакой.

Самолеты Airbus А320 будут совершать грузо-пассажирские рейсы раз в неделю — каждую субботу. Первый рейс SU6617 отправится из Пулково в 9:20 по местному времени и окажется в Ларнаке в 13:45. Обратный рейс вылетит в 14:45 и прибудет в город на Неве в 19:05.

В авиакомпании напоминают, что с началом весенне-летнего сезона зимние рейсы в Женеву также сохранятся раз в неделю, по субботам. На лето запланированы полеты в Париж и Берлин по воскресеньям — билеты уже можно приобрести. Рейсы в Анталью в апреле будут выполняться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям), а с мая станут ежедневными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в скором времени восстановить авиасообщение с Россией планирует Черногория.