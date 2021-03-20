В Черногории рассказали, когда планируется открытие авиасообщения с Россией

Прямые рейсы хотят восстановить через полтора месяца.

Власти Черногории рассказали, когда планируют возобновить авиасообщение с Россией. Ожидается, что туристы смогут посещать страну через полтора месяца. Об этом пишет ТАСС.

Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявил, что в ближайшее время могут появиться полноценные условия для туризма. Он отметил, что россияне могут въехать в Черногорию, предоставив отрицательный результат теста на коронавирус, документ, подтверждающий вакцинацию либо справку о наличии антител.

Также в Черногории не исключают введение ковид-паспортов. Напоминаем, что страна открыла границы для россиян еще в августе 2020 года, но прямого авиасообщения до сих пор нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия и Египет возобновляют чартерное авиасообщение.