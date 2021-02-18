Россия и Египет возобновляют чартерное авиасообщение

Это, скорее всего, произойдет в марте 2021 года, но страны пока не договорились о точных датах.

Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Пока что нет ни официального подтверждения со стороны властей, ни точной даты, сообщает ТАСС.

«Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета»,

— заявили источники.

Прочая информация об авиасообщении между странами пока не поступала. Напоминаем, что границы были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Скоро будет ровно год, как граждане не имею возможности свободно путешествовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Также стало известно, с 8 февраля международные авиаперелеты будут доступны из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.