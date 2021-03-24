Руководителя тургруппы, попавшей под снежный завал в Хибинах, задержали

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающим правилам безопасности.

В СУ СКР по Мурманской области заявили о задержании руководителя туристической группы, которая попала под снежный завал в Хибинах. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающим правилам безопасности. После похода скончалась несовершеннолетняя. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 24 марта.

В туристической группе состояли дети в возрасте от 12 до 15 лет. Они отправились в поход в сопровождении членов петербургского туристского клуба, а также педагогов. Следствие полагает, что руководитель тургруппы не учел ряд особенностей местности, хотя должен был понимать, к чему все может привести. В результате халатности и могла погибнуть девочка 2008 года рождения.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о гибели юной петербурженки в Хибинах.