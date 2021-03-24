«Она боролась 12 часов»: что известно о гибели юной петербурженки в Хибинах

«Она боролась 12 часов»: что известно о гибели юной петербурженки в Хибинах
Эвакуация детей. Фото: 51.mchs.gov.ru

В Петербурге продолжают выяснять обстоятельства гибели 12-летней девочки в Хибинах Мурманской области. Пока следователи возбудили уголовное дело, родители ребенка просят СМИ оставить их в покое. По словам матери, ее дочь 12 часов ждала спасателей, ей не хватило совсем чуть-чуть времени.

Накануне вечером, 23 марта, главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

По данным следствия, 22 марта организация спортивного туризма «Скиф» сформировала группу из 16 человек, в состав которой вошли 13 детей. Группа участвовала во Всероссийской зимней «Туриаде 2021». Группа попала под снежную лавину, когда двигалась на территории Хибинских тундр. В результате погибла девочка 2008 года рождения.

Следователи уже установили, что «Скиф» действует на базе туристско-спортивного отдела ГБУ ДО «Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербург» — подведомственного учреждения администрации Приморского района.

«Таким образом, нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников «ДДТ», своих должностных обязанностей», — к такому заключению пришли следователи.

Между тем, мать погибшей девочки обратилась к журналистам с просьбой не беспокоить ее семью. По ее словам, ее дочь боролась 12 часов, ожидая эвакуации – ей немного не хватило сил.

Районная администрация уже пообещала оказать необходимую помощь родителям. По словам главы Николая Цеда, районные власти также начали проверку деятельности туристического клуба, который организовал поездку.

К слову, клуб «Скиф» 22 марта предусмотрительно попросил родителей, чьи дети отправились в Мурманскую область, не реагировать на вопросы СМИ.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как в Хибинах искали юную петербурженку. Девочку еще 22 марта объявили погибшей. Ночью выяснилось, что она жива. На место, когда позволили погодные условия, отправили вертолет. Проблема была в том, что лагерь детей оказался в труднодоступном месте, и спасателям пришлось прорываться к ним всю ночь. Когда медики оказались на месте, выяснилось, что ребенок уже скончался.

Напомним, что других участников группы эвакуировали.

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