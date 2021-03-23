Власти Петербурга окажут помощь семье 12-летней девочки, погибшей при сходе лавины в Хибинах

На месте трагедии все еще работают спасатели. Фото: Pixabay

На месте трагедии все еще работают спасатели. Фото: Pixabay

Администрация Приморского района Северной столицы, где проживает семья школьницы, погибшей в результате схода лавины в Хибинах, пообещала оказать всю необходимую помощь родителям.

Глава района Николай Цед выразил свои соболезнования родным и близким умершей девочки. Он отметил, что администрация, как и правоохранительные органы, уже начали проверку не только трагического похода, но и в целом деятельности туристического клуба, организующего такие поездки. По факту инцидента в Хибинах возбуждено уголовное дело.

Лавина сошла вечером 22 марта возле озера Имандра в Мурманской области. Огромный пласт снега обрушился на группу туристов, преимущественно состоявшую из детей. Самые серьезные травмы получила 12-летняя петербурженка, спасти которую не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Мурманской области рассказал о действиях, предпринимаемых спасателями после трагедии.