25 марта: что можно и нельзя делать в день Феофана Исповедника

Феофанов день — это христианский праздник, который отмечается каждый год 25 марта. Но его отмечают не только православные, но и многие неверующие люди. Фото: Pixabay

Феофанов день — это христианский праздник, который отмечается каждый год 25 марта. Но его отмечают не только православные, но и многие неверующие люди. Фото: Pixabay

25 марта православная церковь чтит память святого Феофана Исповедника. О народных приметах рассказывает gazeta.spb.ru.

Феофан Исповедник родился около 760 года в Константинополе. Его родители были знатные и благочестивые люди.

Но Феофан рано осиротел.

Впоследствии он стал сановником императора Льва Хазара.

А после того как постригся в монахи, основал монастырь в Сигрианской области и стал его игуменом.

Святой обладал даром чудотворения. Исцелял от болезней и изгонял бесов.

В 818 году император Лев V Армянин возобновил иконоборчество.

Он вызвал Феофана в Константинополь и пытался убедить отречься от почитания икон.

А когда святой отказался, то его немедленно заключили в тюрьму. Пробыв в темнице 23 дня, Феофан скончался.

Согласно поверью, сны, увиденные в ночь с 24 на 25 марта, считались вещими. Предполагалось, что они могут исполниться через девять дней.

Предки верили, что 25 марта ни у кого нельзя одалживать вещь, иначе обратно можно получить бракованный предмет.

На Феофана было запрещено плохо обращаться с животными, говорили, что это приведет к болезням близких. В этот день нельзя было ругаться с домочадцами, считалось, что банальная ссора может привести к разладу в семье.

Предки говорили, что 25 марта женщины должны особенно усердно трудиться по хозяйству, потому что лень была под строжайшим запретом, предполагалось, что тогда силы покинут женщину навсегда. Молодым девушкам, у которых есть кавалеры, запрещалось ломать ветки деревьев , согласно примете, это приведет к разлуке с возлюбленным.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что 23 марта православная церковь отмечает «День Василисы».